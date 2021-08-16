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Инженеры Schmid GmbH создали комплект деталей Elantrie, который превращает практически любую машину с ДВС в электромобиль.
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Немецкая компания Schmid GmbH начала выпускать электрическую Лада Нива. Цена 1,7 млн рублей

16 августа 2021 18:21
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Инженеры Schmid GmbH создали комплект деталей Elantrie, который превращает практически любую машину с ДВС в электромобиль.

Немецкая компания Schmid GmbH начала выпускать электрическую Lada Niva Legend, передает iphones.ru со ссылкой на  Elantrie.

Инженеры Schmid GmbH создали комплект деталей Elantrie, который превращает практически любую машину с ДВС в электромобиль.

Нива лишилась фирменного 1,7-литрового мотора. Вместо него установили электрический двигатель мощностью 88 лошадиных сил.

Под капотом также разместили аккумулятор LiFePO4 на 30 кВч, обеспечивающий до 300 км пробега. Он рассчитан на 9000 циклов перезарядки и сможет проработать около 25 лет.

Заряжать автомобиль надо через специальный разъем, расположенный на месте горловины топливного бака. Сколько будет длиться полная зарядка, Schmid GmbH не уточняет.

Электрическая Нива стоит €19,9 тыс. или 1,7 млн рублей. Это самый дешевый электромобиль в Германии.

Покупатели также смогут сэкономить на обслуживании, потому что не надо постоянно менять расходники, а электричество в Германии стоит намного дешевле бензина. Кроме того, владельцы модифицированный Нивы 10 лет не будут платить транспортный налог.

Оригинальная Lada Niva перестала продаваться в Германии два года назад из-за ужесточения экологических норм.

 

Фото:    iphones.ru

Теги: Германя Лада Нива электрическая

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