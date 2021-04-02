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Неизвестный на автомобиле сбил в пятницу двух полицейских у комплекса Конгресса США, оба сотрудника правоохранительных органов, а также водитель машины госпитализированы, последний находится под стражей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter на странице полиции Капитолия, передает ТАСС.

Как отмечается в публикации, согласно поступившей информации, "некто, находившийся в автомобиле, врезался в двух сотрудников" полиции Конгресса. "Подозреваемый помещен под стражу. Оба полицейских пострадали. Все трое доставлены в больницу", - указывается в тексте.

Капитолий закрыт из-за "угрозы безопасности".

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