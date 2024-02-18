Неизвестные попытались по радиосвязи изменить маршрут самолета израильской авиакомпании

220

Неизвестные попытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской El Al и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы, сообщила радиостанция Kan. Он выполнял рейс из Пхукета, ему удалось приземлиться в Тель-Авиве. На борту находились 250 человек, передает РБК.

Экипаж получил по радиосвязи инструкции, которые отличались от полетного плана, понял, что его вводят в заблуждение, и переключился на альтернативные средства связи, сообщает радиостанция. Самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.



Информацию подтвердила и авиакомпания. «Местное управление гражданской авиации Сомали недавно выпустило обновленную информацию для всех мировых авиакомпаний относительно ожидаемых сбоев в связи в этом районе. Пилоты El Al были проинформированы по этому вопросу и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации», — сообщил перевозчик. В то же время в El Al заявили, что эти сбои произошли не только с самолетами El Al и не являются «инцидентом безопасности».

Фото: pxhere.com

