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NBC: демократы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США

13 ноября 2022 10:19
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NBC: демократы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США

Действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз дает в субботу телекомпания NBC, а также несколько других ведущих американских СМИ.

По информации NBC, Кортез Масто после подсчета 96% голосов обходит своего соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта и набирает 48,7% голосов против 48,2%. Разрыв между двумя кандидатами составляет всего 4 982 голоса. Окончательные результаты будут объявлены позднее, однако, согласно существующей практике, ведущие американские СМИ называют победителя, когда исход голосования уже не может поменяться.

Победа демократов в Неваде означает, что они получают по меньшей мере 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Это дает демократам контроль над верхней палатой, поскольку в целом в ней 100 мест. В случае их равного распределения между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис.

Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия. Однако от результатов этого голосования теперь будет зависеть лишь то, укрепят ли демократы свое большинство в Сенате или же расстановка сил в верхней палате останется неизменной. В Сенате нынешнего созыва места между демократами и республиканцами распределены поровну - 50 на 50.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Ранее многие эксперты не исключали, что Республиканская партия может вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса. Какой партии достанется контроль над Палатой представителей, пока остается неизвестным, поскольку подсчет голосов еще не завершен, пишет ТАСС.

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