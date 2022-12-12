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Названы страны Европы, где больше и меньше всего тратят на еду

12 декабря 2022 12:17
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Названы страны Европы, где больше и меньше всего тратят на еду

Наименьшая доля расходов на еду — у жителей Люксембурга, больше всех на продукты питания тратят жители Казахстана, Россия занимает в рейтинге 31-е место, свидетельствует исследование РИА Новости.

Доля расходов на продукты питания в бюджете семей является одним из важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан в стране. При этом, отмечают эксперты, этот показатель в общем объеме расходов существенно различается в зависимости от условий жизни в каждой конкретной стране.

По мнению экспертов, в странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на продукты питания, как правило, невысока. В странах с невысоким уровнем доходов, а зачастую и высокими ценами, картина кардинально иная. Здесь расходы на еду являются главным элементом затрат, на это уходит значительная часть бюджета семьи. Все остальные траты делаются уже по остаточному принципу, считают аналитики.

Рейтинг, подготовленный экспертами РИА Новости, свидетельствует о существенных различиях доли расходов на продукты питания в структуре семейных бюджетов стран Европы. Для большей иллюстрации повседневной жизни европейских граждан в рейтинге приведены также данные о доле их трат на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также расходы на досуг и культуру. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.

По оценкам экспертов, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны. Первое место в рейтинге занял Люксембург. Согласно исследованию, жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее расположились Нидерланды и Великобритания с 8,7% и 10,5% соответственно.

Самая существенная доля трат на продукты питания в потребительских расходах — у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду более половины своих расходов – 53%.

Эксперты отмечают, что более 35% расходов на продукты питания приходится у жителей Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии.

Россия занимает в рейтинге 31-е место. При этом ближайшими соседями являются Литва и Румыния. По итогам 2021 года россияне тратили на еду 32,2% своих потребительских расходов.

Аналитики отмечают, что доля расходов на продукты питания тесно коррелирует с ВВП на душу населения. Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше этот показатель.

Эксперты РИА Новости также проанализировали долю расходов на вредные привычки, а именно — какую часть своего бюджета граждане европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкий показатель имеют Люксембург, Германия, Португалия, Кипр и Испания. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,8% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на вредные привычки в Румынии (8,1%), Финляндии (5,3%) и Болгарии (5%).

Россия расположилась в третьей десятке рейтинга, занимая вместе со Словакией 23-24-е места. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют три процента.

Доля затрат на кафе, рестораны и отели также некоторым образом свидетельствует об уровне жизни в той или иной стране: как правило, чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни. Однако влияние на расходы на питание вне дома оказывают и исторические привычки населения.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре семейных расходов наблюдается в Швейцарии – 11,2%. В первую пятерку также входят Греция (8,9%), Кипр (8,9%), Португалия (8,8%) и Великобритания (8,7%). Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 2,9%.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей Румынии (1,4%), Казахстана (1,9%) и Молдавии (2,2%).

Интересным также представляется показатель доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. Лидерами здесь являются западноевропейские страны – Австрия (13,4%), Великобритания (13,0%) и Швеция (11,5%). Причем у первых двух государств этот показатель даже превышает долю расходов на еду.

Самую низкую долю расходов на досуг и культуру имеют жители Казахстана, она составляет 1,5%. Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Черногории и Северной Македонии. Россия по доле расходов на досуг и культуру с 5,6% находится примерно в середине списка европейских стран.

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