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Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд

2 февраля 2025 10:58
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Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.

"Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", — пояснил метеоролог.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

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