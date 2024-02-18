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Нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

18 февраля 2024 10:28
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Нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.

"Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, <...> приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — отмечается в публикации.

Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширятся даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами, пишет РИА Новости.

Более того, насекомые все чаще "нападают" на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например, на Индию и Марокко. Такие синхронные нашествия несут большую угрозу для всего мира.

"Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", — предупреждают ученые.

В исследовании указано, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек. Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев, объяснили ученые.

Летом 2023 года саранча поразила южные регионы России. В июне Волгоградская область и Дагестан столкнулись с итальянским прусом, а в августе насекомые напали на Астраханскую область и Краснодарский край. Рост нашествий саранчи в России также связывают с изменением климата.

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