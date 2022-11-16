NASA осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» на орбиту спутника Земли

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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» в рамках программы освоения Луны «Артемида», сообщает "Коммерсантъ".

Ракета-носитель Space Launch System, осуществляющая миссию «Артемида 1», успешно стартовала сегодня в 9:47 (по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Этот запуск, как отмечают международные эксперты и специалисты NASA, открывает новую эру в исследовании космоса.

Фото: Joe Skipper, Reuters/Коммерсантъ