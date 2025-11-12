Над Землей формируется одно из самых мощных полярных сияний

137

Прямо сейчас над планетой формируется одна из мощнейших за последние годы зон полярных сияний, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным исследователей, на данный момент ее ярчайшая часть накрыла Северную Америку, опустившись до широт около 40 градусов.

"Над планетой на фоне происходящих событий в данный момент формируется одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний, пик которой сейчас находится в западном полушарии (США, Канада), где опускается до широт около 40 градусов", – сообщает лаборатория в своем Telegram-канале.

Исследователи полагают, что хвост полярного овала может успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны, и уже скоро, вероятно, можно ожидать массового прихода снимков и визуальных подтверждений данного явления.

Ранее в результате аномальной вспышечной активности на Солнце и прихода первого из трех плазменных облаков на Земле началась магнитная буря экстремального уровня. По словам ученых, "геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза", пишет Смотрим.