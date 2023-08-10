Над Антарктидой аномально рано сформировалась озоновая дыра

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Озоновая дыра над Антарктидой в этом году начала формироваться рано, возникнув в начале года, сообщает МИР24.

В будущем она может достичь больших размеров, что приведет к большему нагреву Южного океана. Сейчас там уже зафиксирован рекордно низкий уровень морского льда.

Традиционно озоновая дыра начинает формироваться в конце сентября, достигая пика в октябре, а в ноябре-декабре затягивается.

Озоновая дыра над Антарктидой – истончение озонового слоя стратосферы, в котором есть высокая концентрация молекул озона, они поглощают ультрафиолетовое излучение Солнца. Дыра образуется из-за чрезмерного применения озоноразрушающих веществ людьми, после Монреальского протокола в 1989 году, который запрещает 99% таких соединений, дыра начала постепенно затягиваться.

Рост озоновой дыры над Антарктидой зафиксировали 4 августа. Как считают специалисты, в ближайшие дни она может быстро вырасти. Данное явление может привести к негативным последствиям для климата, пишет ОТР.