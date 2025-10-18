Начались обсуждения строительства тоннеля между США и Россией

137

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о начале обсуждений проекта туннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив.

По его словам, строительство такого тоннеля можно завершить менее чем за восемь лет, а общая стоимость проекта не превысит 8 миллиардов долларов. Идея была предложена Дмитриевым, который также занимает должность специального представителя президента России по вопросам экономического сотрудничества с другими странами, пишет МК.

В своей публикации Дмитриев сопроводил идею сканом архивного письма, когда-то переданного советскому лидеру Никите Хрущеву. Автор письма — гражданин США Даг Сандстрем — нарисовал схему моста между Чукоткой и Аляской и написал по-английски: «Мост Кеннеди – Хрущева можно и нужно построить немедленно».