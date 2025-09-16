На Земле утром зафиксировали повторную магнитную бурю

Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные

На Земле утром зафиксировали повторную магнитную бурю

16 сентября 2025 11:45
155
На Земле утром зафиксировали повторную магнитную бурю

Повторный всплеск геомагнитной активности произошел после ночного затишья на фоне экстремально высокой скорости солнечного ветра, превысившей 750 км/с, сообщили ученые ИКИ РАН.

На Земле утром в период с трех до шести часов по московскому времени зафиксирована повторная магнитная буря уровня G1, сообщает Telegram-канал лабораториb солнечной астрономии ИКИ РАН.

Воздействие связано с крупной корональной дырой на Солнце, из-за которой геомагнитные возмущения продолжаются уже вторые сутки.

Сейчас магнитное поле планеты, по данным специалистов, находится в неустойчивом равновесии: наиболее сильные возмущения уровня G3, зафиксированные в начале события, больше не наблюдаются. В ближайшие двое-трое суток ожидаются лишь отдельные слабые и средние бури, поскольку Земля движется через возмущенную область космического пространства. Такие колебания в целом соответствуют первоначальному прогнозу астрономов.

Отмечается, что скорость солнечного ветра утром во вторник пересекла экстремально высокий порог в 750 километров в секунду, при этом его магнитное поле стало значительно слабее. Именно это снижение энергии объясняет слабую реакцию магнитного поля Земли – несмотря на рекордную скорость, давление на планету уменьшилось, пишет Взгляд.

Специалисты предупреждают, что текущая стабильность ситуации довольно хрупкая. «Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня 2 и 3», – поясняют в лаборатории солнечной астрономии.

Напомним, накануне на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
Весь список