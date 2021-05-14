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На Земле происходит самая сильная магнитная буря года

14 мая 2021 09:46
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На Земле происходит самая сильная магнитная буря года

12 мая на Земле началась самая сильная магнитная буря года. Ей присвоен уровень G3 — по шкале от одного до пяти.

Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1.  Первая сильная магнитная буря продлится до 17 мая. Вторая, по прогнозам, начнется через несколько дней, после 20 мая, но она будет не такой мощной, сообщает Sobaka.ru.

Вот несколько советов о том, как пережить магнитную бурю:

  • Если человек страдает от головных болей и головокружений, ему не следует резко вставать утром с постели
  • В период магнитных бурь лучше всего отказаться или ограничить утреннюю физическую активность — тренировки или зарядки
  • Перед сном лучше всего выйти на вечернюю прогулку, а ложиться спать как можно раньше — на сон советуют тратить не меньше 8 часов
  • Стоит отказаться от жирного и мясного, включить в рацион больше овощей и фруктов, содержащих калий и магний, а также пить больше воды, чтобы избежать возможного загустения крови
  • Также советуют чаще проветривать квартиру и офис, советует pogoda.mail.ru.

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