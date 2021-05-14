На Земле происходит самая сильная магнитная буря года

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12 мая на Земле началась самая сильная магнитная буря года. Ей присвоен уровень G3 — по шкале от одного до пяти.

Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1. Первая сильная магнитная буря продлится до 17 мая. Вторая, по прогнозам, начнется через несколько дней, после 20 мая, но она будет не такой мощной, сообщает Sobaka.ru.

Вот несколько советов о том, как пережить магнитную бурю: