Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
7 августа 2025 11:06
83
Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось. <….> Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приход плазмы к Земле ожидается около 07:00 мск 8 августа. Но начало ухудшения геомагнитной обстановки прогнозируется уже в ночь с четверга на пятницу, так как "Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры".

"В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 (соответствует уровню G2 (умеренно), что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - уточняется в сообщении, пишет ТАСС. 

