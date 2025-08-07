На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря

"Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось. <….> Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приход плазмы к Земле ожидается около 07:00 мск 8 августа. Но начало ухудшения геомагнитной обстановки прогнозируется уже в ночь с четверга на пятницу, так как "Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры".

"В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 (соответствует уровню G2 (умеренно), что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - уточняется в сообщении, пишет ТАСС.