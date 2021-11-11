На Украине запретили прокат фильма "Ржевский против Наполеона" с Зеленским в главной роли

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Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — цитирует оно сообщение ведомства.

По данным журналистов, такие действия связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из задействованных там актеров — российский комик Юрий Гальцев — находится в перечне лиц, которых местный Минкульт считает угрозой национальной безопасности страны.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе россиян, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

Как отмечает агентство "Украинские новости", — это первый фильм с участием Зеленского, прокат которого запретили на Украине.

Фото: соцсети