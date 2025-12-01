На Солнце зафиксирована сильная вспышка высокого класса Х

На Солнце в ранние утренние часы зафиксирована мощная вспышка высшего класса Х. Об этом 1 декабря сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным, ее мощность составила Х1,95 балла», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Пик солнечной активности пришелся на 5:49 мск. По словам специалиста, эта вспышка вошла в пятерку самых мощных с начала 2025 года. Однако источник вспышки — группа солнечных пятен — находится далеко от линии Солнце – Земля, поэтому вероятность воздействия выброса плазмы на нашу планету близка к нулю, пишут "Известия".