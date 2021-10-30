На Солнце зафиксировали серию мощных вспышек

266

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца сообщила сразу о 14 средних и мощных вспышках, которые произошли в четверг. Как пишет ТАСС, ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет в субботу примерно в 10 утра по московскому времени.

Мощная магнитная буря будет длиться около полутора-двух суток и, по прогнозу ученых, станет крупнейшим природным феноменом такого рода за последние несколько лет. Возможны сбои в работе энергосистем, а также спутниковой навигации и радиосвязи.

Фото: NASA