Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках
"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются
В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды региона для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
29 сентября 2025 09:08
131
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку

На Солнце была зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Об этом 28 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отметили, что это крупнейшая солнечная вспышка с 19 июня 2025 года — за последние три месяца все наблюдаемые всплески активности происходили на более низком уровне.

По информации ученых, событие произошло на фоне растущей солнечной активности. Кроме того, наблюдается увеличение числа и мощности вспышек, активность начала повышаться с пятницы вечером, пишут "Известия".

