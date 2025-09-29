На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку

131

На Солнце была зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Об этом 28 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отметили, что это крупнейшая солнечная вспышка с 19 июня 2025 года — за последние три месяца все наблюдаемые всплески активности происходили на более низком уровне.

По информации ученых, событие произошло на фоне растущей солнечной активности. Кроме того, наблюдается увеличение числа и мощности вспышек, активность начала повышаться с пятницы вечером, пишут "Известия".