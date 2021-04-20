На солнце произошла уникальная вспышка

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Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщает во вторник, 20 апреля, РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, данное явление не представляет угрозы, но через два-три дня может произойти небольшая магнитная буря. Он также подчеркнул, что эта вспышка уникальна, потому что сейчас наблюдается период минимальной солнечной активности, а «за последнее время таких вспышек было четыре-пять».

При этом в период максимальной активности Солнца вспышки происходят через день, добавил Кузин.

В декабре 2020 года директор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович оценил вероятность внезапного взрыва Солнца. По его словам, катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может привести к взрыву соседней звезды. Однако ближайшие звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся от нас в десятках световых лет, поэтому любые прогнозы не будут иметь научного основания, пишут "Известия".