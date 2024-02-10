На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за пять лет

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На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце менее часа назад", — говорится в заявлении.

Согласно графику на сайте лаборатории, вспышка, которой присвоили балл Х3.3, продлилась с 15:53 до 16:32 мск, достигнув максимума в 16:14.

Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.

Позднее в лаборатории уточнили, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.