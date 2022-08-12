На писателя Салмана Рушди напали перед выступлением с лекцией на сцене в Нью-Йорке

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Британский писатель кашмирского происхождения Салман Рушди подвергся нападению неизвестного перед выступлением с лекцией в штате Нью-Йорк, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, неизвестный набросился на Рушди, когда тот поднялся на сцену образовательного центра в Чаутоква на западе штата Нью-Йорк, где он должен был выступить с лекцией. Агентство не исключает, что нападавший мог быть вооружен ножом. Писателю оказывают медицинскую помощь, его состояние неизвестно.

Агентство подчеркивает, что нападавший задержан. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителей образовательного учреждения, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и врачи.

Позже полиция штата сообщила, что "Рушди получил явное ножевое ранение, он на вертолете доставлен в одну из ближайших больниц. Его состояние неизвестно". Как указывается в заявлении, подозреваемый был задержан на месте.

В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) в отношении него. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

75-летний Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман "Дети полуночи". В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул, что также вызвало волну недовольства в исламском мире.

Писатель четырежды был женат, его последний брак с американской актрисой и телеведущей индийского происхождения Падмой Лакшми распался в 2007 году. У Рушди двое сыновей. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.

Фото: AP Photo/Joshua Goodman/ТАСС