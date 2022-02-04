На Олимпиаде спортсменам мешает сильный мороз

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На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены, выступающие на воздухе, столкнутся не только с волнением, незнакомыми трассами и сильным ветром, но еще и с тяжелой погодой.

Прежде всего, речь о биатлонистах и лыжниках, но не только.

Днем температура в горном кластере Чжанцзякоу держится в районе минус 12-15, которые ощущаются как минус 20 (и это с ветром). Едва солнце садится за склон, холодает моментально – еще на 4-5 градусов за полчаса. Скажем, фристайлисты сегодня проводили квалификацию при температуре по ощущениям под минус 30.

Лыжный и биатлонный стадионы находятся в ущелье, а из-за отсутствия леса (есть только насаженные деревья, но они невысокие) там постоянно дуют ветра. Большинство гонок начнется или одновременно с закатом, или даже после, сообщает sports.ru.