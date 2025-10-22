На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв

127

Астрономы зафиксировали мощный взрыв с выбросом плазмы на обратной стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Исходный взрыв, судя по всему, произошел около 23 часов по московскому времени вчера, 21 октября", — говорится в публикации.

По оценкам ученых, облако плазмы направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении межзвездной кометы 3I/ATLAS.

Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 мск 24 октября. Комета будет оставаться внутри плазменного облака не менее полутора-двух дней.

Кометы 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений межзвездный космический объект, который возник за пределами Солнечной системы и проходит через нее. До этого были известны лишь комета Борисова и астероид Оумуамуа. Сейчас он движется со скоростью около 209 тысяч километров в час и будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации, пишет РИА Новости.