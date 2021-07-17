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На Кубе заявили о 100%-ной эффективности вакцины от коронавируса Abdala

17 июля 2021 15:22
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Такие данные получены по итогам третьей фазы клинических испытаний.

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на разработчиков, передает ТАСС.

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит агентство слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

 

Фото:   EPA-EFE/Miguel Gutierrez/ТАСС 

 

Теги: вакцина коронавирус Куба

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