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На Гавайях ищут рыбака, которого огромный тунец утащил в море

18 января 2023 22:57
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Тунец может вырасти до 2 м в длину и весить до 180 кг, поэтому он вполне способен утащить человека в море.

Рыбак пропал без вести на Гавайях после того, как огромный тунец вытащил его из лодки и унес в море. Об этом 17 января сообщила газета New York Post, пишут "Известия".

15 января рано утром мужчина рыбачил в четырех милях (примерно 6,4 км) от побережья Хонаунау на Гавайях. Он поймал огромную рыбу, но не смог с ней справиться и упал за борт. По словам его друга, который тоже находился в лодке, мужчина на секунду показался над водой, а затем исчез.

На данный момент полиция и береговая охрана ведут поиски пропавшего рыбака.

«Обычно подобные инциденты происходят вдоль береговой линии. В этот раз ситуация иная, потому что все произошло на глубине», — приводит New York Post слова помощника начальника оперативного отдела департамента полиции Гавайев.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, тунец может вырасти до 2 м в длину и весить до 180 кг, поэтому он вполне способен утащить человека в море.

 

Фото: pxfuel

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