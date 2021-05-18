На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина

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Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора сообщило на своей странице в Facebook о том, что на Галапагосских островах, недалеко от острова Дарвин, обрушилась знаменитая природная достопримечательность — Арка Дарвина.

Сообщается, что это случилось из-за естественной эрозии. Арка начала разрушаться еще в 2016 году, а потому этот процесс был лишь вопросом времени.

Отметим, что скала Арка Дарвина была большой туристической достопримечательностью и одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за акулами и другими морскими обитателями, сообщает Новости Mail.ru.