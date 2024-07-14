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На Дональда Трампа совершили покушение, его ранили в ухо

14 июля 2024 09:15
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На Дональда Трампа совершили покушение, его ранили в ухо

На экс-главу США Дональда Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании.

У политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали его. По данным CNN, он получил ранение головы.

Трамп говорил о Джо Байдене в момент, когда в него начали стрелять на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. По предварительным данным, стрелявший убит. Спецслужбы выясняют детали произошедшего, пишет Лента.

Трамп прошел медосмотр в больнице. По данным The New York Times, политик хорошо себя чувствует. Информацию подтвердил пресс-секретарь политика.

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте со стрельбой во время публичного выступления его предшественника на митинге в Пенсильвании.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал покушение на него на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию.

«В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — рассказал политик.

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