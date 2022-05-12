На борту пассажирского самолета, который загорелся в аэропорту китайского Чунцина, не было россиян

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Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил об отсутствии россиян на борту пассажирского самолета, который загорелся в аэропорту китайского Чунцина. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, на борту самолета, выполнявшего рейс из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, не было иностранных граждан.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту китайского Чунцина. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате возгорания пострадали более 40 человек.