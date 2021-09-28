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Информация о том, кто приобрел кассету с интервью и песней Джона Леннона, не разглашается.
На аукционе продали кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона и его интервью журналистам
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На аукционе продали кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона и его интервью журналистам

28 сентября 2021 23:26
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Информация о том, кто приобрел кассету с интервью и песней Джона Леннона, не разглашается.

Кассету с записью не вышедшей песни и интервью журналистам всемирно известного британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе в Дании за 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen, передает РИА Новости.

"Продано: 28 сентября, 2021 в 6.52 pm (19.52 мск) … Цена: 370,000 (датских – ред.) крон", - сообщается на сайте аукционного дома.

Запись датируется 5 января 1970 года, когда Леннон со своей женой Йоко Оно находился в Дании. Сообщается, что запись проходила в неформальной обстановке с участием примерно десяти человек. На записи есть интервью Джона Леннона и спетые им песни. Среди тем, о которых говорил Леннон были борьба за мир, группа Beatles, а также прическа исполнителя.

По информации, предоставленной аукционным домом, песня "Give Peace a Chance" была исполнена в несколько иной версии, которая не вошла в официальные релизы исполнителя.

Информация о том, кто приобрел кассету с интервью и песней Джона Леннона, не разглашается.

 

Фото:   AP Photo/РИА Новости

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