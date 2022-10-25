Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам эксперта, сегодня нет ни одного масштабного исследования, подтверждающего эффективность такой диеты.
Диетолог Коробкина: диета по группе крови абсурдна
Мероприятие приурочено ко дню образования колонии. В этом году учреждение отпраздновало 93-летие.
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
Участниками аварии стали 7 транспортных средств.
В Красноглинском районе самарцы стали свидетелями массового ДТП с участием пассажирского автобуса
При этом за несколько месяцев до смерти местные жители уговорили его помыться.
На 95 году жизни скончался иранец Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком в мире
Законопроект внес депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев.
В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации не служивших россиян, а также докторов и кандидатов наук 
Молодой человек  заключен под стражу.
В Ульяновске арестован 17-летний студент колледжа, готовивший нападение в школе
Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда Правительства.
Полпредство Президента РФ в ПФО высоко оценило работу губернатора Дмитрия Азарова по поддержке мобилизованных
Комплексная программа развития молодежной политики в регионе, которая построена на принципе «Смелость в идеях и действиях» заняла 2 место по итогам очной защиты проекта.
Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики на Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» 
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.16
-0.04
EUR 60.16
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Весь список
  • Персональные данные

На 95 году жизни скончался иранец Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком в мире

25 октября 2022 22:28
80
При этом за несколько месяцев до смерти местные жители уговорили его помыться.

На 95 году жизни скончался иранец Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком в мире, пишут "Известия". Об этом 25 октября сообщило агентство IRNA.

Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Мужчина не принимал душ последние 63 года, так как боялся заболеть. При этом за несколько месяцев до смерти местные жители уговорили его помыться.

Помимо отказа от душа иранец не хотел употреблять свежие продукты питания. Например, ему нравилось гнилое мясо дикобраза, а воду он предпочитал пить из ржавой масленки.

Некоторые из окружения Хаджи рассказывали, что причиной отказа от воды, чистоты и нормальной еды стали какие-то эмоциональные переживания, пережитые им в юности.

 

Фото: IRNA/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсудили меры профилактики употребления наркотиков среди молодежи и подростков.
25 октября 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области
171
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
25 октября 2022  11:44
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
465
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
25 октября 2022  10:56
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
246
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
25 октября 2022  10:38
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
309
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
397
Весь список