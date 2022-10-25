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На 95 году жизни скончался иранец Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком в мире, пишут "Известия". Об этом 25 октября сообщило агентство IRNA.

Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Мужчина не принимал душ последние 63 года, так как боялся заболеть. При этом за несколько месяцев до смерти местные жители уговорили его помыться.

Помимо отказа от душа иранец не хотел употреблять свежие продукты питания. Например, ему нравилось гнилое мясо дикобраза, а воду он предпочитал пить из ржавой масленки.

Некоторые из окружения Хаджи рассказывали, что причиной отказа от воды, чистоты и нормальной еды стали какие-то эмоциональные переживания, пережитые им в юности.

Фото: IRNA/"Известия"