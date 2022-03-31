МВФ заявил об ускоренном внедрении криптовалют

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Кризис, вызванный началом Россией спецоперации на Украине и последовавшим за этим ужесточением антироссийских санкций, может привести к уменьшению влияния доллара на международную торговлю и ускоренному внедрению криптовалют, а также цифровых валют центральных банков. Об этом, как сообщает издание Financial Times, предупредила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.



Она, в частности, убеждена в том, что ситуация будет способствовать появлению в мировой финансовой системе небольших валютных блоков. Входящие в них государства смогут вести между собой торговлю в других, отличных от доллара валютах.



Представитель МВФ отметила, что использование альтернатив доллару в международной торговле приведет к диверсификации активов, находящихся в резервах Центробанков разных стран.



По мнению Гопинат, в ближайшей перспективе доля доллара будет постепенно сокращаться за счет более активного использования китайского юаня. Однако полноценно заменить доллар юань, на долю которого пока приходится лишь 3% резервов центральных банков, в обозримом будущем не сможет, пишет РБК.



«Это медленный процесс, который требует времени, и доминирование доллара сохранится на какое-то время», — подытожила чиновник.

