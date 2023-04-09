Москва в мировом рейтинге Forbes заняла шестое место по числу проживающих миллиардеров

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Москва заняла в топ-10 городов с самыми богатыми миллиардерами шестое место, следует из рейтинга американского Forbes. По подсчетам издания, в городе проживает 61 миллиардер, сообщает РБК.



Москва также занимает третье место по их совокупному состоянию.



Так, общее состояние всех московских миллиардеров журнал оценил в $307 млрд. По этому показателю Москву опережают только Нью-Йорк, где совокупный капитал миллиардеров составляет почти $617 млрд, и Париж с $409 млрд.



На первом месте по числу самых богатых миллиардеров оказался Нью-Йорк (101 миллиардер), на втором — Гонконг (70 миллиардеров), на третьем — Пекин (68 человек). В Шанхае насчитывается 65 миллиардеров. Лондон замыкает пятерку городов с самым большим числом миллиардеров. В столице Великобритании живут 63 магната.

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