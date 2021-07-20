МОК утвердил изменение девиза Олимпийских игр

144

Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр.

До сих пор Олимпиады проходили под девизом "Быстрее, выше, сильнее!" Новый вариант будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее — вместе" (на латыни: Citius, altius, fortius — communis).

Решение на сессии МОК в Токио приняли единогласно.

"Это эпохальное событие", — сказал глава комитета Томас Бах, который и выдвинул идею изменить девиз.

Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год. Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов. При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей, сообщает rsport.ria.ru.