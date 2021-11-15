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МКС успешно разминулась с космическим мусором

15 ноября 2021 13:37
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МКС успешно разминулась с космическим мусором

МКС успешно разминулась с космическим мусором, сообщили в американском Центре управления полетами. Все системы станции работают нормально, экипажу разрешили вернуться на борт. При этом в НАСА предупредили, что космический мусор может еще раз пролететь мимо примерно в 11:3. Ранее экипаж МКС укрылся в корабле "Союз" из-за угрозы столкновения.

Добавлю, что в ночь с на 12 ноября примерно в 600-стах метрах от станции должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника. Для избежания столкновения орбиту пришлось поднять на 1200 метров.

По данным ЦНИИМАШ, МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние составляло – 720 метров. И только что стало известно, что космонавт обнаружил в российском модуле МКС место, откуда могла происходить утечка воздуха. Это следует из переговоров с Землёй россиян Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая, передает Радио Маяк.

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