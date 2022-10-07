Я нашел ошибку
Главные новости:
Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи
Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи
Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ
Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ
Учителя России начнут использовать «Конструктор будущего» для проведения уроков профориентации
Учителя России начнут использовать «Конструктор будущего» для проведения уроков профориентации
В Самарской области лось застрял в оросительном канале
В Самарской области лось застрял в оросительном канале
В пяти селах Самарской области ввели карантин
В пяти селах Самарской области ввели карантин
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
В Тольятти и Ставропольском районе
В Тольятти и Ставропольском районе
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Миллионы компьютеров оказались отрезаны от Windows 11

7 октября 2022 12:29
143
Миллионы компьютеров оказались отрезаны от Windows 11

Значительная доля современных компьютеров оказалась отрезана от обновления до Windows 11. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Журналисты сослались на отчет фирмы Lansweeper, которая оценивает уровень принятия новой ОС от Microsoft на компьютерах во всем мире. По оценкам экспертов, около 43 процентов ПК в мире нельзя обновить до новой версии Windows из-за различных проблем. Специалисты проанализировали порядка 60 миллионов компьютеров пользователей, из которых около 30 миллионам ПК недоступна актуальная операционная система.

Авторы отчета заметили, что из 60 миллионов проверенных компьютеров 93 процента машин соответствуют минимальным требованиям Windows 11 к оперативной памяти. Около 58 процентов ПК имеют подходящий процессор, 65 процентов девайсов — криптографический модуль TPM.

В заявлении Lansweeper говорится, что лишь 2,61 процента компьютеров пользователей работают под управлением Windows 11. В начале 2022 года и середине лета этот показатель составлял 0,52 и 1,44 процента соответственно. По словам специалистов, пользователи ПК отказываются от обновления не только из-за несоответствия системным требованиям — многие предпочитают остаться со старым компьютером и ОС из-за финансовых проблем.

В начале октября Microsoft заявила, что обновление 22H2 для Windows 11 доступно всем желающим. Для установки апдейта нужно иметь ПК с более ранней версией Windows 11 или как минимум с Windows 10 2004, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
105
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
179
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
165
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
405
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
346
Весь список