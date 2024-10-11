МИД Украины призвал Туркмению арестовать Путина

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Украинское Министерство иностранных дел призвало власти Туркмении арестовать российского лидера Владимира Путина, прибывшего с рабочим визитом в Ашхабад.

Представители внешнеполитического ведомства опубликовали соответствующий призыв в своём Telegram-канале.

В министерстве выразили надежду на то, что Туркмения уважает решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России.

Ранее в МИД Украины потребовали от властей Монголии арестовать президента России Владимира Путина, пишет РТ.