Международная федерация кошек запретила животным из России участвовать в своих выставках

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Международная федерация кошек (FIFE) в связи с ситуацией на Украине ввела ограничения для российских кошек и их владельцев, сообщается на сайте федерации.



С 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную». Также кошки, которые принадлежат россиянам, не могут участвовать в выставках FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят экспоненты.



Ограничения будут действовать до 31 мая и «будут пересмотрены по мере необходимости».



Кроме того, FIFE объявила, что поддержит украинских заводчиков и любителей кошек, выделив на это часть своего бюджета.



FIFE существует c 1949 года и объединяет представителей из 39 стран, которые при разведении кошек придерживаются одинаковых правил в отношении стандартов породы, регистрации, названий питомников, выставок и судей. В FIFE входят более 200 международных судей, она ежегодно проводит более 700 выставок, проводит регистрацию питомников и родословных кошек. Федерация является одним из девяти членов Всемирного фелинологического конгресса (World Cat Congress). Россию в FIFE представляет клуб любителей кошек Felis Russica.



Ранее об ограничениях, которые касаются российских собак, объявила Международная федерация кинологов (FCI), которая занимается развитием и защитой кинологии и чистопородного собаководства. С 1 марта и до дальнейшего уведомления на территории России федерация приостановила проведение всех мероприятий, на которых присуждаются титулы FCI, сообщила Российская федерация кинологов, которая является членом FCI.

Фото: Дильдина Светлана



