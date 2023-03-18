«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов

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Руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить российской и австрийской оперной певице Анне Нетребко 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления. Такое решение вынес третейский судья Говард Эдельман, сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, свое решение он обосновал тем, что между театром и певицей был заключен контракт по форме pay-or-play («плати или играй»), которая закрепляет обязанность учреждения заплатить исполнителю вне зависимости от того, выступил он или нет. В соответствии с этим Эдельман постановил, что «Метрополитен-опера» обязана компенсировать Нетребко 13 отмененных концертов.

При этом сам театр настаивал, что певица не имела право на выплату, поскольку отказалась осудить российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. Эдальман же пришел к выводу, что «она [Нетребко] была сторонницей [президента России Владимира] Путина, поскольку имела на это право». В то же время судья предписал певице выплатить штраф в размере около 30 тысяч долларов за «крайне неуместные» высказывания после начала СВО.

Ранее стало известно, что гонорары российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко уменьшились в десять раз из-за отмены концертов по всему миру и в России, пишет Лента.