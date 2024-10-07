Метеоролог сообщил о начавшейся ночью магнитной буре

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Слабая магнитная буря началась ночью в понедельник, 7 октября, и продлится до второй половины дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По его словам, магнитная буря метеорологами ожидалась еще в прошедший четверг, но началась только в понедельник. В 2:52 мск индекс Kp, который отражает уровень возмущений геомагнитного поля, добрался до отметки в 5 единиц. Полученный показатель соответствует началу слабой магнитной бури класса G1.

По прогнозам метеорологов, буря закончится после 15 часов этого дня. Ее максимальная интенсивность будет варьироваться между слабой и средней, пишут "Известия".

«Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября», — заключил Леус.