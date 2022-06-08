Меркель призвала не запрещать русскую культуру

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Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера Германии. Она ответила на вопросы журналиста издания Der Spiegel в драматическом театре Берлина.

Меркель рассказала о том, как ей живется на пенсии. Но большая часть интервью была посвящена ситуации на Украине. Меркель впервые рассказала, почему в 2008 году она выступала против вступления Незалежной в НАТО. Тогда, по ее словам, страна была сильно разделена в области внутренней политики.

Сейчас себя в роли посредника между Москвой и Киевом Меркель не видит. Подчеркнула, что не должна делать те вещи, о которых ее не просит германское правительство, сообщает smotrim.ru

Но главное – Ангела Меркель призвала не отменять русскую культуру. "Нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", – подчеркнула Меркель.