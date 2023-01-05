McDonald's может уйти из Казахстана

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Компания McDonald's может покинут Казахстан, так как конфликт на Украине привел к сбоям поставок мяса из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты издания уточняют, что казахстанские предприятия не попали под санкции и могли бы закупать мясо в России, однако руководство McDonald's запретило делать это.

При этом покупать котлеты у местных поставщиков или из Европы оказалось дорого, пишет Смотрим.

Напомним, в 2022 году McDonald's прекратил работу в России, а большинство ресторанов были проданы российскому бизнесмену Александру Говору и сменили название на "Вкусно – и точка".