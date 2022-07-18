Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд Короткая ссылка31 декабря 2022, 07:18

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, который потерял $200 млрд.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Состояние 51-летнего Маска резко упало до $137 млрд после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник», — говорится в материале.

По данным агентства, состояние Маска достигло своего максимума 4 ноября 2021 года. Тогда оно составило $340 млрд.

7 декабря Маск уступил статус самого богатого человека в мире владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH Бернару Арно и его семье, пишет РТ.