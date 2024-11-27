Маск предсказал замену самолетов дронами в будущих войнах

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Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети, что пилотируемая авиация не будет использоваться в войнах будущего.

«Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — передают его слова РИА Новости. При этом в июле 2024 Илон Маск предсказал, что использование беспилотников снизит число погибших.

Ранее Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.