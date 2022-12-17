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Маск пообещал вскоре совершить «контрольный выстрел»

17 декабря 2022 10:13
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Маск пообещал вскоре совершить «контрольный выстрел»

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск на фоне блокировки в соцсети аккаунтов ряда журналистов пообещал в скором времени совершить «контрольный выстрел». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«И вскоре, дамы и господа, будет произведен контрольный выстрел», — написал он.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в организации очень обеспокоены произвольной блокировкой аккаунтов журналистов в социальной сети Twitter. По его словам, таким образом платформа нарушает свободу слова и создает опасный прецедент.

Помимо этого, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова выразила Twitter озабоченность от лица Евросоюза из-за блокировки американских журналистов и отметила, что против компании могут быть введены санкции.

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