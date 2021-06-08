Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

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Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно повалиа на землю нападавшего. Видео инцидента размещенно в соцсетях.

Фото: Philippe Desmazes, Pool via AP/ТАСС