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Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

8 июня 2021 18:14
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Два человека задержаны.

Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно  повалиа на землю нападавшего. Видео инцидента размещенно в соцсетях.

 

Фото:    Philippe Desmazes, Pool via AP/ТАСС

Теги: Макрон пощечина

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