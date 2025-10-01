Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение

91

Магнитная буря, начавшаяся 30 сентября около 3 часов ночи продолжается и по сей момент. Её длительность уже достигла около 30 часов. В настоящее время условия в космическом пространстве вокруг Земли не способствуют стабилизации магнитосферы. За последние сутки параметры межпланетной среды значительно ухудшились. Скорость солнечного ветра вблизи нашей планеты увеличилась примерно с 400 км/с до 700 км/с. Температура плазмы возросла в три раза, с 100 тысяч до 300 тысяч градусов.

Умеренная напряженность межпланетного магнитного поля оказывает определенную поддержку. Вчерашние пики колебаний магнитного поля совпали с пиками напряженности этого поля. На данный момент величина магнитного поля снизилась на 40-60%, что позволяет буре оставаться на умеренном уровне G1-G2.

30 сентября вечером наблюдались более кратковременные, но более интенсивные вспышки полярных сияний по сравнению с предыдущим днём. Среди прочего, поступило значительное количество наблюдений из московского региона. Там сияние было едва заметно невооружённым глазом, но чётко фиксировалось с помощью телефонов и фотоаппаратов. Также вновь поступило много сообщений из северо-восточных регионов страны.

Прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным. Хотя есть вероятность, что буря может снизиться до "желтого" уровня в ближайшие часы, текущая обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует улучшению ситуации. Более того, впервые за долгое время прогноз на сутки указывает на более чем 50-процентную вероятность возникновения на звезде вспышек высшего класса X, пишет Смотрим.