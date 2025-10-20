Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября

20 октября 2025 11:55
165
Лувр после ограбления частично откроется для посетителей в понедельник, 20 октября, сообщил телеканал BFMTV.

«Крупнейший музей мира вновь открывает свои двери. На следующий день после ограбления Лувра пресс-служба музея объявила на канале BFMTV в понедельник, 20 октября, что музей откроется для публики в 9:00 (10:00 мск. — Ред.)», — говорится в публикации.

Однако в пресс-службе музея уточнили, что сегодня некоторые «части будут недоступны для публики». Какие именно залы — не сообщается.

Несколько злоумышленников 19 октября разбили окна музея и похитили ювелирные украшения, после чего скрылись. Сломанную корону супруги Наполеона III Евгении нашли недалеко от Лувра. Крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона «Регент» остался нетронутым, а с витрин «Наполеон» и «Французские монархи» были похищены ценные предметы, пишут "Известия". 

В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
485
