Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября

165

Лувр после ограбления частично откроется для посетителей в понедельник, 20 октября, сообщил телеканал BFMTV.

«Крупнейший музей мира вновь открывает свои двери. На следующий день после ограбления Лувра пресс-служба музея объявила на канале BFMTV в понедельник, 20 октября, что музей откроется для публики в 9:00 (10:00 мск. — Ред.)», — говорится в публикации.

Однако в пресс-службе музея уточнили, что сегодня некоторые «части будут недоступны для публики». Какие именно залы — не сообщается.

Несколько злоумышленников 19 октября разбили окна музея и похитили ювелирные украшения, после чего скрылись. Сломанную корону супруги Наполеона III Евгении нашли недалеко от Лувра. Крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона «Регент» остался нетронутым, а с витрин «Наполеон» и «Французские монархи» были похищены ценные предметы, пишут "Известия".