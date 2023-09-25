Lego Group отказался от производства конструктора из переработанных пластиковых бутылок

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Датский производитель игрушек Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок, сообщает издание Financial Times в материале от 25 сентября.

«Lego отказался от получивших широкую огласку усилий перестать использовать при производстве кирпичиков пластик на нефтяной основе, после того как выяснилось, что использование нового материала ведет к увеличению выбросов углекислого газа», — сообщает издание.

Со слов главного исполнительного директора Нильса Кристиенса, для использования переработанного полиэтилентерефталата необходимо было бы переходить на оборудование нового типа, что повлекло бы за собой увеличение выбросов углерода, пишут "Известия".