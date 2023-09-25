Lego Group отказался от производства конструктора из переработанных пластиковых бутылок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
Самарский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице.
«Т Плюс»: обеспечена готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте.
В Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»
Гостей праздника ожидала большая развлекательно-познавательная программа.
Во дворе дома в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Завод «Инвертор» станет внутренним поставщиком для всех компаний, входящих в состав «Акрон Холдинга».
Оренбургский завод «Инвертор» перешел под оперативное управление  Электрощит Самара
В перерыве матча он получил подарочный набор из рук полузащитника нашей команды Фернандо Костанцы.
Очередным победителем квиза стал воспитанник школы футбола «Смена – Крылья Советов»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 сентября в Самарской области без осадков, до +24°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.04
-0.04
EUR 102.25
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Lego Group отказался от производства конструктора из переработанных пластиковых бутылок

25 сентября 2023 11:20
202
Lego Group отказался от производства конструктора из переработанных пластиковых бутылок

Датский производитель игрушек Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок, сообщает издание Financial Times в материале от 25 сентября.

«Lego отказался от получивших широкую огласку усилий перестать использовать при производстве кирпичиков пластик на нефтяной основе, после того как выяснилось, что использование нового материала ведет к увеличению выбросов углекислого газа», — сообщает издание.

Со слов главного исполнительного директора Нильса Кристиенса, для использования переработанного полиэтилентерефталата необходимо было бы переходить на оборудование нового типа, что повлекло бы за собой увеличение выбросов углерода, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
92
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
167
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
174
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
271
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
25 сентября 2023  11:03
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
219
Весь список