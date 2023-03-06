Лед в Антарктиде растаял до рекордно низкого уровня

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Площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров - это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений, сообщает The Guardian.

Уменьшение ледяного пояса Антарктиды приводит к уязвимости шельфовых ледников, из-за чего те тают и вызывают повышение уровня мирового океана, говорится в статье.

Авторы материала пишут, что особое опасение вызывает "ледник судного дня" в море Амундсена, который содержит столько воды, что мировой океан может подняться на полметра, если он растает.

Изменения в Антарктиде могут повлиять на глобальный климат и отразиться на прибрежных государствах по всему миру, предупреждают ученые.

Ранее стало известно, что крупный айсберг размером с Лондон откололся от Антарктиды. Айсберг откололся от ледника Брант после того, как трещины, появившиеся в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу. Толщина льда - почти 150 метров, а площадь всего айсберга - более 1,5 тысячи квадратных километров, пишет РГ.