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В соцсетях набирает популярность видео, на котором мужчина с реактивным ранцем доставляет еду на балкон в небоскребе.
Курьер в Саудовской Аравии доставляет еду на реактивном ранце и прямо в небоскреб
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Курьер в Саудовской Аравии доставляет еду на реактивном ранце и прямо в небоскреб

5 октября 2022 23:38
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В соцсетях набирает популярность видео, на котором мужчина с реактивным ранцем доставляет еду на балкон в небоскребе.

В соцсетях набирает популярность видео, на котором мужчина с реактивным ранцем доставляет еду на балкон в небоскребе, сообщает iphones.ru.

Ролик был снят в Саудовской Аравии, но где именно, не уточняется. На видео мужчина перелетает с одного небоскреба на другой. В руках у него сумка для доставки еды.

Доставщики еды в Саудовской Аравии часто отменяют заказы, когда видят, что им надо подниматься на 25-й этаж или выше. Этот курьер уже стал местной знаменитостью благодаря необычному способу передвижения.

 

Фото:   скриншот видео

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